Addio Lidia, che la terra ti sia lieve (Di lunedì 7 dicembre 2020) Lidia Menapace non ce l’ha fatta. Siamo ancora più poveri. Verso le tre del mattino ci ha lasciato Lidia Menapace. Era dallo scorso martedì in gravissime condizioni, a causa dell’orendo Covid-19, che l’aveva purtroppo contagiata. Una tempra straordinaria ha resistito per un po’, ma alla fine il male ha vinto. La notizia, pur attesa, ci lascia sgomenti. Lidia è stata una figura straordinaria, che ha fatto parte integrante, infaticabile e sempre originale, della storia de il manifesto. Fin dal 1969, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 7 dicembre 2020)Menapace non ce l’ha fatta. Siamo ancora più poveri. Verso le tre del mattino ci ha lasciatoMenapace. Era dallo scorso martedì in gravissime condizioni, a causa dell’orendo Covid-19, che l’aveva purtroppo contagiata. Una tempra straordinaria ha resistito per un po’, ma alla fine il male ha vinto. La notizia, pur attesa, ci lascia sgomenti.è stata una figura straordinaria, che ha fatto parte integrante, infaticabile e sempre originale, della storia de il manifesto. Fin dal 1969, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

fattoquotidiano : Lidia Menapace è morta per Covid a 96 anni. Addio alla partigiana combattente che rifiutò le armi: femminista, paci… - FrancesDiBi : RT @DomaniGiornale: Addio a #lidiamenapace, la partigiana che diventò pacifista in guerra. È morta stanotte nella sua Bolzano, solo il #COV… - flaviaamabile : RT @riotta: Addio alla mia amica Lidia Brisca Menapace (1924-2020) partigiana, dirigente Dc, docente Cattolica, fondatrice @ilmanifesto lea… - MagdaCattaneo : RT @DomaniGiornale: Addio a #lidiamenapace, la partigiana che diventò pacifista in guerra. È morta stanotte nella sua Bolzano, solo il #COV… - QSindaco : RT @NataleCuccurese: #BellaCiao Addio alla partigiana Lidia Menapace, ci lascia in eredità l’esempio da seguire #OraesempreResistenza https… -