Zaccagni: “Sono molto contento per il mio gol. Oggi abbiamo fatto bene, potevamo anche vincerla” (Di domenica 6 dicembre 2020) Mattia Zaccagni, autore della rete che ha aperto le marcature di Verona-Cagliari, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport:“Sono molto contento del gol, abbiamo fatto una buona partita ma potevamo fare di più, anche vincerla.Quest’anno riesco a inserirmi meglio e con più continuità. Difendiamo sempre allo stesso modo e cerchiamo di essere aggressivi. Poi abbiamo Silvestri che ci salva spesso le partite”. Foto: Twitter ufficiale Hellas Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) Mattia, autore della rete che ha aperto le marcature di Verona-Cagliari, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport:del gol,una buona partita mafare di più,vincerla.Quest’anno riesco a inserirmi meglio e con più continuità. Difendiamo sempre allo stesso modo e cerchiamo di essere aggressivi. PoiSilvestri che ci salva spesso le partite”. Foto: Twitter ufficiale Hellas Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportli26181512 : Verona, Juric: 'Rigore su Zaccagni? Poteva starci, ma rispetto il Var': Il tecnico gialloblù: 'Sul gol del Cagliari… - LuigiPortioli : @kravotz @MelaraMattia10 In questa partita ci sono un sacco di bei giocatori... favilli Lovato Zaccagni zappa carbo… - RobertoRadovani : @GliAutogol Siete simpatici, mai eccessivi. Ma soprattutto inaspettatamente COMPETENTI (di solito quelli che fanno… - Piggi95 : @pisto_gol Non so se sei d'accordo, ma anche con #Zaccagni i talent scout sono stati ciechi... - andreozzi93 : L’anno scorso ho scoperto castrovilli e quest’anno ho scoperto #zaccagni al fanta.Sono un fottutissimo scout. #VeronaCagliari -

Ultime Notizie dalla rete : Zaccagni “Sono Coppa Italia, Verona – Venezia: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli