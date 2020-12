Wrongonyou pubblica la sua “Lezioni di volo”

(Di domenica 6 dicembre 2020)su tutte le piattaforme la suadi: il brano, finalista di AmaSanremo, sarà in gara nella finale di Sanremo Giovani del 17 dicembresu tutte le piattaformedi, il singolo che ha portato in gara ad AmaSanremo e che gli ha consentito l’accesso alla finale di Sanremo Giovani, che lo… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Wrongonyou pubblica

Corriere Nazionale

Wrongonyou pubblica su tutte le piattaforme la sua “Lezioni di volo”: il brano, finalista di AmaSanremo, sarà in gara nella finale di Sanremo Giovani del 17 dicembre Wrongonyou pubblica su tutte le ...

La playlist di TIMMUSIC con i brani di Sanremo Giovani 2020

Il 17 dicembre la sfida finale per entrare a far parte delle Nuove Proposte del Festival Sono 10 i finalisti di AmaSanremo. Tra i 10 ragazzi che hanno ottenuto il pass per la finale di Sanremo Giovani ...