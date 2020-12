William e Kate Middleton | per la prima volta insieme sul treno della regina

Leggi su vanityfair

(Di domenica 6 dicembre 2020) Oltre duemila chilometri in appena tre giorni. Il principe William e Kate Middleton si apprestano a partire per un mini-tour all’interno del Regno Unito: in vista del Natale, infatti, i Cambridge hanno deciso di attraversare il paese con il mitico British Royal Train per ringraziare quelle categorie di persone che – ormai da parecchi mesi – stanno combattendo in prima linea contro il coronavirus.