Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2020 ore 19 | 00

(Di domenica 6 dicembre 2020)DEL 6 DICEMBREORE 18:50 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLA PONTINA DOVE TROVIAMO DELLE CODE IN DIREZIONE DICAUSATE DA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, SOSPESA LA CIRCONE SULLA LINEA FL3-VITERBO TRA BRACCIANO E MANZIANA A CAUSA DI UN OSTACOLO IN PROSSIMITA DEI BINARI, ATTIVO SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE, RICORDANDO A CAUSA DI UN DANNEGGIAMENTO DELLA RETE AEREA LE LINEE TRA 2 E 3 SONO SOSTITUITE DA BUS LUNGO L’INTERA TRATTA, MENTRE LA LINEA TRAM 19 E SOSTITUITA SOLO NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE-RISORGIMENTO PER CHI E IN VIAGGIO RICORDIAMO CHE PER LA ...