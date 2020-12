Vaccino, Crisanti: “Non avrà un impatto prima di 6 o 7 mesi. Fino ad allora dovremo controllare l’epidemia” (Di domenica 6 dicembre 2020) “Per il Vaccino ci vorrà del tempo e prima di sapere se il 70% della popolazione italiana avrà effettivamente aderito. E penso che lo sapremo verso giugno, se tutto andrà bene. Fino ad allora avremo il problema di come controllare l’epidemia. Questa è la vera sfida, non credo che la vaccinazione avrà un impatto prima di 6 o 7 mesi, se tutto va bene”. Lo ha detto a Sky TG24 Live In Courmayeur, l’evento di Sky TG24 per portare il dibattito sul territorio, il direttore del laboratorio di microbiologia dell’Università di Padova, Andrea Crisanti. “L’aspetto più positivo – ha aggiunto – è stato vedere una mobilitazione di risorse, cioè di quattrini, di menti e di creatività, che ha trovato soluzioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) “Per ilci vorrà del tempo edi sapere se il 70% della popolazione italianaeffettivamente aderito. E penso che lo sapremo verso giugno, se tutto andrà bene.adavremo il problema di comel’epidemia. Questa è la vera sfida, non credo che la vaccinazioneundi 6 o 7, se tutto va bene”. Lo ha detto a Sky TG24 Live In Courmayeur, l’evento di Sky TG24 per portare il dibattito sul territorio, il direttore del laboratorio di microbiologia dell’Università di Padova, Andrea. “L’aspetto più positivo – ha aggiunto – è stato vedere una mobilitazione di risorse, cioè di quattrini, di menti e di creatività, che ha trovato soluzioni ...

