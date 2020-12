Traffico Roma del 06-12-2020 ore 11:30 (Di domenica 6 dicembre 2020) Luceverde Roma da Simone Cerchiara bentrovate a questo aggiornamento continua a piovere chiuso al momento per allagamenti in Lungotevere Michelangelo all’altezza del Ponte Matteotti e di Piazza Cinque Giornate ci troviamo in zona Prati Traffico deviato inevitabili le ripercussioni altre le strade con allagamenti la via Aurelia vicino al Raccordo Anulare Newton all’altezza del Bivio per Fiumicino sul Ostiense nella zona di Malafede e poi allagamenti in zona Flaminio in Viale Tiziano intanto sulla tangenziale est altezza Monti Tiburtini incidente verso San Giovanni procedere con prudenza dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra regioni o province Salvo che per comprovati motivi di lavoro salute o casi di necessità nelle giornate del 25 e 26 dicembre e del primo gennaio stop anche pertra comuni saranno sempre permessi i ... Leggi su romadailynews (Di domenica 6 dicembre 2020) Luceverdeda Simone Cerchiara bentrovate a questo aggiornamento continua a piovere chiuso al momento per allagamenti in Lungotevere Michelangelo all’altezza del Ponte Matteotti e di Piazza Cinque Giornate ci troviamo in zona Pratideviato inevitabili le ripercussioni altre le strade con allagamenti la via Aurelia vicino al Raccordo Anulare Newton all’altezza del Bivio per Fiumicino sul Ostiense nella zona di Malafede e poi allagamenti in zona Flaminio in Viale Tiziano intanto sulla tangenziale est altezza Monti Tiburtini incidente verso San Giovanni procedere con prudenza dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra regioni o province Salvo che per comprovati motivi di lavoro salute o casi di necessità nelle giornate del 25 e 26 dicembre e del primo gennaio stop anche pertra comuni saranno sempre permessi i ...

ROMA - Un'autodichiarazione per raggiungere e assistere parenti o amici soli e non autosufficenti durante le feste natalizie. Ma anche controlli mirati delle forze dell'ordine in stazioni, autostrade ...

Covid, sarà un Natale blindato: deroghe per assistere parenti non autosufficienti

Lo fa sapere il Viminale tramite una circolare trasmessa alle prefetture. Per spostarsi tra regioni nel periodo di Natale servirà l'autocertificazione.

ROMA - Un'autodichiarazione per raggiungere e assistere parenti o amici soli e non autosufficenti durante le feste natalizie. Ma anche controlli mirati delle forze dell'ordine in stazioni, autostrade ... Lo fa sapere il Viminale tramite una circolare trasmessa alle prefetture. Per spostarsi tra regioni nel periodo di Natale servirà l'autocertificazione.