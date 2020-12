Teatri ristorati per il Covid | a giugno erano 631 | ora solo 71 Scatta la protesta

Ultime Notizie dalla rete : Teatri ristorati

QuiFinanza

Per Natale tutta Italia in zona gialla, questa la speranza di tutti, ecco cosa cambia da un colore all'altro dal punto di vista delle (...) ...L'Emilia Romagna, dopo tre settimane di arancione, torna gialla. Parallelamente è in vigore anche il nuovo Dpcm ...