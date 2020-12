Simeone | primato con critica | «Pochi gol da palle inattive» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 6 dicembre 2020) Diegoha parlato in conferenza stampa dopo il successo dell'Atletico Madrid contro il Real Valladolid. Le sue parole Diegoha parlato in conferenza stampa dopo il successo dell'Atletico Madrid contro il Real Valladolid. Queste le sue parole. «Noi pensiamo sempre alla prossima partita, quella che verrà. Sappiamo quel che facciamo e che il calcio si vive settimanalmente. Stiamo cercando di segnare di più, non facciamo molti gol da palla inattiva ed è preoccupante. Indubbiamente non è una nota positiva della squadra».