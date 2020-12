Salvini usa malissimo i meme: «Questo è razzismo puro» (Di domenica 6 dicembre 2020) Quando si cerca di utilizzare un linguaggio che appartiene alla Generazione Z e lo si fa male, si rischia di suscitare l’effetto opposto. Si voleva risultare “simpatici”, ma in realtà si sta per diventare protagonisti di una brutta figura sui social network. Così Matteo Salvini, sulla sua pagina Instagram ufficiale, ha proposto un meme per affrontare due argomenti molto seri: la gestione della pandemia e le modifiche dei decreti sicurezza, attualmente in discussione in Parlamento. LEGGI ANCHE > Anche Al Jazeera parla (male) del libro di Salvini e delle sue pagine bianche meme Salvini su Conte e il decreto immigrazione Lo staff di comunicazione del leader della Lega ha praticamente utilizzato uno dei meme più famosi del web – ovvero quello del ragazzo con il giubbotto arancione, in ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 6 dicembre 2020) Quando si cerca di utilizzare un linguaggio che appartiene alla Generazione Z e lo si fa male, si rischia di suscitare l’effetto opposto. Si voleva risultare “simpatici”, ma in realtà si sta per diventare protagonisti di una brutta figura sui social network. Così Matteo, sulla sua pagina Instagram ufficiale, ha proposto unper affrontare due argomenti molto seri: la gestione della pandemia e le modifiche dei decreti sicurezza, attualmente in discussione in Parlamento. LEGGI ANCHE > Anche Al Jazeera parla (male) del libro die delle sue pagine bianchesu Conte e il decreto immigrazione Lo staff di comunicazione del leader della Lega ha praticamente utilizzato uno deipiù famosi del web – ovvero quello del ragazzo con il giubbotto arancione, in ...

