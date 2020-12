Neve in Valtellina e Valchiavenna: passi alpini chiusi e rischio valanghe. La mappa (Di domenica 6 dicembre 2020) Sondrio, 6 dicembre 2020 - E' ancora maltempo in Valtellina e Valchiavenna. Forti piogge e rischio elevato di allagamenti sulle principali vie di comunicazione. Oggi sul fondovalle piogge battenti e ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 6 dicembre 2020) Sondrio, 6 dicembre 2020 - E' ancora maltempo in. Forti piogge eelevato di allagamenti sulle principali vie di comunicazione. Oggi sul fondovalle piogge battenti e ...

qn_giorno : Neve in #Valtellina e #Valchiavenna: passi alpini chiusi e rischio valanghe. La mappa - marcocampanari : RT @MassimoSertori_: ?? Tantissima #neve è caduta su #Livigno. È lo spettacolo dell’#inverno in #Valtellina. #Buongiorno e #buonadomenica,… - Greg493 : RT @MassimoSertori_: ?? Tantissima #neve è caduta su #Livigno. È lo spettacolo dell’#inverno in #Valtellina. #Buongiorno e #buonadomenica,… - FooeyFromPerth : RT @MassimoSertori_: ?? Tantissima #neve è caduta su #Livigno. È lo spettacolo dell’#inverno in #Valtellina. #Buongiorno e #buonadomenica,… - EnrixTwit : RT @astrogeo_va: molto nuvoloso o coperto. Al mattino deboli piogge deboli e neve oltre 800-1000 m. Nel pomeriggio continuano le precipitaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Neve Valtellina Neve in Valtellina e Valchiavenna: passi alpini chiusi e rischio valanghe. La mappa IL GIORNO Neve in Valtellina e Valchiavenna: passi alpini chiusi e rischio valanghe. La mappa

Continua l'ondata di maltempo. Paesaggi decisamente invernali nelle località di villeggiatura montana che, però, sono vuote di turisti per i divieti anti Covid ...

La bassa pressione porta nuvole e neve sui rilievi

Le prossime giornate saranno molto nuvolose con deboli piogge e neve oltre la fascia collinare. Le previsioni del Centro Geofisico ...

Continua l'ondata di maltempo. Paesaggi decisamente invernali nelle località di villeggiatura montana che, però, sono vuote di turisti per i divieti anti Covid ...Le prossime giornate saranno molto nuvolose con deboli piogge e neve oltre la fascia collinare. Le previsioni del Centro Geofisico ...