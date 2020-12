Lione | espulsione per Cherki | è il più giovane di sempre in Ligue 1

Leggi su calcionews24

Quarta vittoria consecutiva per ilche si impone per 3-1 sul campo del Metz agganciando il Lille al secondo post in1. Una partita che passerà alla storia dato che Rayana 17 anni e 111 giorni è diventato il giocatore piùdinella storia del campionato francese ad essere espulso. 17 – Aged 17 years and 111 days, Lyon's Rayanis the youngest player ever to receive a red card in1. Locker. pic.twitter.com/o1owZmjBBN — OptaJean (@OptaJean) December 6, 2020