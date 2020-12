L'amarezza di Russell: 'Persa la vittoria due volte, sono felice e deluso' (Di domenica 6 dicembre 2020) Una vittoria che fino a oltre metà gara sembrava sicura per lui, poi l'incredibile pit-stop Mercedes e la foratura a uno pneumatico che lo ha costretto al 9° posto. Il suo valore è oramai ... Leggi su gazzetta (Di domenica 6 dicembre 2020) Unache fino a oltre metà gara sembrava sicura per lui, poi l'incredibile pit-stop Mercedes e la foratura a uno pneumatico che lo ha costretto al 9° posto. Il suo valore è oramai ...

Gazzetta_it : L’amarezza di Russell: “Persa la vittoria due volte, sono felice e deluso” #SakhirGP #F1 - zazoomblog : LIVE F1 GP Sakhir in DIRETTA: il sigillo di Perez e l’amarezza di Russell. Leclerc: “Verstappen non è arrabbiato co… - simcopter : RT @VikyBorgomeo: #f1 #SakhirGP Russell nonostante l'amarezza per la vittoria sfumata non per colpa sua, visto l'errore dei meccanici nel… - VikyBorgomeo : #f1 #SakhirGP Russell nonostante l'amarezza per la vittoria sfumata non per colpa sua, visto l'errore dei meccanic… -