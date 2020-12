Lacrime a Verissimo: Iva Zanicchi non ce l’ha fatta a resistere (Di domenica 6 dicembre 2020) Iva Zanicchi in un intervista a Verissimo parla della sua esperienza senza freni. Tra le Lacrime ci rivela una sconcertante verità. Iva Zanicchi (Instagram)Iva Zanicchi è una cantante, conduttrice televisiva ed ex politica. Alighiero Noschese la definì “il pollice della musica italiana” per la sua grande bravura e per la capacità di spaziare tra i vari generi musicali come il pop, il blues e le canzoni per i bambini. Faceva parte del terzetto delle grandi voci femminili italiane insieme a Mina e Milva con le quali si esibì nei maggiori teatri internazionali tra cui il “Madison Square Garden” di New York. Iva Zanicchi fu un vero e proprio fenomeno della nostra scena musicale. La cantante riuscì a vincere ben tre edizioni del festival di San Remo, su dieci apparizioni, ... Leggi su kronic (Di domenica 6 dicembre 2020) Ivain un intervista aparla della sua esperienza senza freni. Tra leci rivela una sconcertante verità. Iva(Instagram)Ivaè una cantante, conduttrice televisiva ed ex politica. Alighiero Noschese la definì “il pollice della musica italiana” per la sua grande bravura e per la capacità di spaziare tra i vari generi musicali come il pop, il blues e le canzoni per i bambini. Faceva parte del terzetto delle grandi voci femminili italiane insieme a Mina e Milva con le quali si esibì nei maggiori teatri internazionali tra cui il “Madison Square Garden” di New York. Ivafu un vero e proprio fenomeno della nostra scena musicale. La cantante riuscì a vincere ben tre edizioni del festival di San Remo, su dieci apparizioni, ...

