Italia flagellata dal Maltempo: Brennero chiuso, esonda il Panaro, crolla un ponte in Veneto (Di domenica 6 dicembre 2020) Da Nord a Sud l’Italia è flagellata dal Maltempo. L’Austria dal versante Italiano non è raggiungibile: al valico il manto bianco ha raggiunto il mezzo metro. Nelle ultime 24 ore sono stati 500 gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco.Rinviato a domani per le forti nevicate il gigante di Coppa del mondo a Santa Caterina Valfurva. Nel Modenese esonda il Panaro. crolla un ponte in Veneto, nessun ferito. Un crollo di una facciata anche nel napoletano, Maltempo in Sicilia. Alto Adige: Brennero e statale 12 chiusi In Alto Adige traffico ferroviario interrotto pressoché ovunque, frane, allagamenti, molte strade chiuse. Questi gli effetti dell’emergenza neve. La protezione civile è all’opera su tutto ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 6 dicembre 2020) Da Nord a Sud l’dal. L’Austria dal versanteno non è raggiungibile: al valico il manto bianco ha raggiunto il mezzo metro. Nelle ultime 24 ore sono stati 500 gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco.Rinviato a domani per le forti nevicate il gigante di Coppa del mondo a Santa Caterina Valfurva. Nel Modeneseilunin, nessun ferito. Un crollo di una facciata anche nel napoletano,in Sicilia. Alto Adige:e statale 12 chiusi In Alto Adige traffico ferroviario interrotto pressoché ovunque, frane, allagamenti, molte strade chiuse. Questi gli effetti dell’emergenza neve. La protezione civile è all’opera su tutto ...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Italia flagellata dal Maltempo: Brennero chiuso, esonda il Panaro, crolla un ponte in Veneto - HuffPostItalia : Italia flagellata dal Maltempo: Brennero chiuso, esonda il Panaro, crolla un ponte in Veneto - Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: #News #Clima Flagellata la #Toscana da bombe d'acqua, vento forte e piogge torrenziali, fiumi in piena, Firenze guarda c… - Mauri_SMM_SEO : #News #Clima Flagellata la #Toscana da bombe d'acqua, vento forte e piogge torrenziali, fiumi in piena, Firenze gua… - marco_pala86 : Mentre la sinistra festeggia per aver abolito i decreti sicurezza c’è un Italia intera flagellata d’ala crisi econo… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia flagellata Italia flagellata dal Maltempo: Brennero chiuso, esonda il Panaro, crolla un ponte in Veneto L'HuffPost Italia flagellata dal Maltempo: Brennero chiuso, esonda il Panaro, crolla un ponte in Veneto

Da Nord a Sud l’Italia è flagellata dal maltempo. L’Austria dal versante italiano non è raggiungibile: al valico il manto bianco ha raggiunto il mezzo metro. Nelle ultime 24 ore sono stati 500 gli ...

Maltempo, rischio valanghe e fiumi che esondano: l’Italia è flagellata

Il Panaro esonda e invade Castelfranco Emilia, nel Modenese: in corso evacuazioni. Situazione maltempo critica anche in alta quota ...

Da Nord a Sud l’Italia è flagellata dal maltempo. L’Austria dal versante italiano non è raggiungibile: al valico il manto bianco ha raggiunto il mezzo metro. Nelle ultime 24 ore sono stati 500 gli ...Il Panaro esonda e invade Castelfranco Emilia, nel Modenese: in corso evacuazioni. Situazione maltempo critica anche in alta quota ...