Immacolata: centri commerciali chiusi, supermercati aperti da Esselunga a Carrefour (Di domenica 6 dicembre 2020) Ipermercati aperti, centri commerciali chiusi il sabato e nei festivi. Le novità introdotte con il nuovo Dpcm del 3 dicembre (qui i principali divieti per Natale e Capodanno) limitano lo shopping natalizio anche nelle giornate festive dell’Immacolata. L’ipermercato de Il Centro di Arese è aperto dalle 9 alle 21 da lunedì a domenica (festivi e td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 6 dicembre 2020) Ipermercatiil sabato e nei festivi. Le novità introdotte con il nuovo Dpcm del 3 dicembre (qui i principali divieti per Natale e Capodanno) limitano lo shopping natalizio anche nelle giornate festive dell’. L’ipermercato de Il Centro di Arese è aperto dalle 9 alle 21 da lunedì a domenica (festivi e td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Immacolata: centri commerciali chiusi, supermercati aperti da Esselunga a Carrefour - nuova_venezia : DALLA REGIONE / Le indicazioni per il Ponte dell'Immacolata, lo sport invernale ( sì a fondo e alpinismo) e le aper… - CorriereAlpi : DALLA REGIONE / Le indicazioni per il Ponte dell'Immacolata, lo sport invernale ( sì a fondo e alpinismo) e le aper… - tribuna_treviso : DALLA REGIONE / Le indicazioni per il Ponte dell'Immacolata, lo sport invernale ( sì a fondo e alpinismo) e le aper… - mattinodipadova : DALLA REGIONE / Le indicazioni per il Ponte dell'Immacolata, lo sport invernale ( sì a fondo e alpinismo) e le aper… -