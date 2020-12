FORTE IN NOME DEL GOL. E QUEI CONSIGLI DI MILITO (Di domenica 6 dicembre 2020) Francesco FORTE ha scelto Venezia per poter lavorare con Paolo Zanetti. Ieri ben due volte lo squalo ha mostrato la sua pinna al Via del Mare. E quasi non dovrebbe fare più notizia, ormai un gol di FORTE, detto lo squalo perché ai tempi dell’Inter Primavera ricordava Alvaro Negredo. Stesso piede – il mancino – movenze simili e una spiccata propensione per il gol. Con la doppietta al Lecce di ieri, sono 8 quelli segnati quest’anno da FORTE con la maglia del Venezia. E pensare che pochi mesi fa sarebbe potuto finire proprio lì, nel Salento. La sua grande stagione, la scorsa, alla Juve Stabia – 17 reti in 32 partite – gli è valsa l’attenzione di qualche club di Serie A e non aveva lasciato indifferente nemmeno Pantaleo Corvino, che l’ha seguito e trattato ma poi, alla fine, ha fatto altre scelte. L’obiettivo di Francesco ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) Francescoha scelto Venezia per poter lavorare con Paolo Zanetti. Ieri ben due volte lo squalo ha mostrato la sua pinna al Via del Mare. E quasi non dovrebbe fare più notizia, ormai un gol di, detto lo squalo perché ai tempi dell’Inter Primavera ricordava Alvaro Negredo. Stesso piede – il mancino – movenze simili e una spiccata propensione per il gol. Con la doppietta al Lecce di ieri, sono 8 quelli segnati quest’anno dacon la maglia del Venezia. E pensare che pochi mesi fa sarebbe potuto finire proprio lì, nel Salento. La sua grande stagione, la scorsa, alla Juve Stabia – 17 reti in 32 partite – gli è valsa l’attenzione di qualche club di Serie A e non aveva lasciato indifferente nemmeno Pantaleo Corvino, che l’ha seguito e trattato ma poi, alla fine, ha fatto altre scelte. L’obiettivo di Francesco ...

