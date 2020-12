Formula 1, Grosjean: Niente doppio miracolo, il francese non correrà ad Abu Dhabi (Di domenica 6 dicembre 2020) Correre a Abu Dhabi sarebbe un rischio troppo grande. Per questo il pilota francese della Haas, vittima del terribile incidente della scorsa settimana a Sakhir, ha deciso di non correre altri rischi Leggi su today (Di domenica 6 dicembre 2020) Correre a Abusarebbe un rischio troppo grande. Per questo il pilotadella Haas, vittima del terribile incidente della scorsa settimana a Sakhir, ha deciso di non correre altri rischi

