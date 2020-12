Crotone Napoli 0-1 LIVE: espulso Petriccione, fallaccio su Demme (Di domenica 6 dicembre 2020) Allo stadio Scida, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Crotone e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Scida”, Crotone e Napoli si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Crotone Napoli 0-1 MOVIOLA 49? Espulsione Crotone – Petriccione entra in scivolata con il piede a martello su Demme. Intervento duro che l’arbitro, dopo un consulto al Var, sanziona con il cartellino rosso. COMINCIA IL SECONDO TEMPO 45? +2 TERMINA IL PRIMO TEMPO 37? Occasione Crotone – Vulic, appena entrata, sfrutta un cross dalla destra e calcia al volo col sinistro. Super parata di Ospina che ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Allo stadio Scida, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Scida”,si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 49? Espulsioneentra in scivolata con il piede a martello su. Intervento duro che l’arbitro, dopo un consulto al Var, sanziona con il cartellino rosso. COMINCIA IL SECONDO TEMPO 45? +2 TERMINA IL PRIMO TEMPO 37? Occasione– Vulic, appena entrata, sfrutta un cross dalla destra e calcia al volo col sinistro. Super parata di Ospina che ...

infoitsport : CORRIERE - Crotone-Napoli, Gattuso sceglie il 'falso' trequartista. Ospina preferito a Meret - infoitsport : LIVE - Crotone-Napoli, pre-partita: Gattuso lancia Petagna su un campo pesantissimo - infoitsport : Crotone-Napoli, Petagna placcato in area. Per arbitro e SKY non c'è rigore! E il VAR? - Alb3rtoPi : @raccattapalle Sono durato 15 minuti poi ho preferito Crotone-Napoli, il che è tutto dire - Giannirulz27 : Napoli - Crotone 1-0 so far ?? -