Covid, l'Italia non è più rossa. Ma l’Abruzzo diventa un caso (Di domenica 6 dicembre 2020) Con l'avvicinamento alle feste, nonostante norme e prescrizioni, aumentano però anche i maxi assembramenti nelle grandi città come Torino e Roma, dove nel quartiere dell'Eur sono stati segnalati in una serata tremila ragazzi radunati nelle strade della zona Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 6 dicembre 2020) Con l'avvicinamento alle feste, nonostante norme e prescrizioni, aumentano però anche i maxi assembramenti nelle grandi città come Torino e Roma, dove nel quartiere dell'Eur sono stati segnalati in una serata tremila ragazzi radunati nelle strade della zona

reportrai3 : FINANCIAL TIMES: 'L'OMS RITIRA PUBBLICAZIONE SULLA RISPOSTA 'CAOTICA' ALL'EPIDEMIA DI COVID-19 Torneremo a raccont… - NicolaPorro : Il ???????????? fotografa un popolo spaventato e incattivito, che vuole chiusure e galera per chi non ha la #mascherina.… - Agenzia_Ansa : #Covid: 18.887 nuovi casi e 564 vittime in Italia nelle ultime 24 ore #ANSA - ciuffino : RT @M49liberorso: Al Pincio si danno appuntamento per picchiarsi, a Riccione tutti ammassati, intanto nel disinteresse generale oggi supere… - DUXIRO : RT @francescatotolo: Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo: 'In Italia tutti coloro che muoiono CON #COVID19 li… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid Italia, 18.887 contagi e 564 morti Adnkronos Coronavirus Abruzzo, Marsilio firma l'ordinanza: «Da domani fuori dalla zona rossa». E negozi aperti. Governo valuta diffida

Coronavirus, l'Abruzzo diventa zona arancione. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Marco Marsilio, dopo aver firmato un'ordinanza che sarà valida da domani, lunedì ...

Abruzzo, il governo stoppa la Regione: resti zona rossa o verrà diffidata | Marsilio tira dritto: lunedì negozi aperti

L'Abruzzo, unica regione a essere ancora rossa, deve entrare in zona arancione mercoledì e non lunedì, come invece ha deciso il presidente Marsilio con un'ordinanza. Lo annuncia il governo spiegando c ...

Coronavirus, l'Abruzzo diventa zona arancione. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Marco Marsilio, dopo aver firmato un'ordinanza che sarà valida da domani, lunedì ...L'Abruzzo, unica regione a essere ancora rossa, deve entrare in zona arancione mercoledì e non lunedì, come invece ha deciso il presidente Marsilio con un'ordinanza. Lo annuncia il governo spiegando c ...