Covid in Campania | oggi 1 552 contagiati e 32 morti | cala ancora l' indice di positività

(Di domenica 6 dicembre 2020) Continua a perdere colpi il Coronavirus inil virus fa registrare 1.552 positivi su 19.313 tamponi effettuati, 31 in più di ieri ma con 677 tamponi in più...

Napoli. Primo giorno in zona arancione per la Campania che punta entro sette giorni a tornare gialla. La forte pioggia ha frenato molto lo shopping possibile con la riapertura dei negozi chiusi, come ...L’Unita’ di crisi della regione CAMPANIA ha reso noto che i positivi del giorno sono 1.552 di cui asintomatici 1.393 e sintomatici 159 su 19.313 tamponi eseguiti. Il totale dei positivi e’ 165.293 su ...