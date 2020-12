Covid in Campania, oggi 1.552 contagiati e 32 morti: cala ancora l'indice di positività (Di lunedì 7 dicembre 2020) Continua a perdere colpi il Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.552 positivi su 19.313 tamponi effettuati, 31 in più di ieri ma con 677 tamponi in più... Leggi su ilmattino (Di lunedì 7 dicembre 2020) Continua a perdere colpi il Coronavirus inil virus fa registrare 1.552 positivi su 19.313 tamponi effettuati, 31 in più di ieri ma con 677 tamponi in più...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, NOTA DELL'UNITÀ DI CRISI - Primo Piano Regione Campania La Campania verso il rientro in aula: solo gli alunni degli asili e di prima

L’ordinanza arriverà oggi pomeriggio. Tuttavia qualche anticipazione dopo la riunione della task force regionale di ieri è riuscita a trapelare: mercoledì non si ...

Giuseppe muore di Covid a 32 anni: lavorava all’Asl di Marcianise

Muore di Covid a soli 32 anni Giuseppe Mosca. Lavorava come dipendente nel distaccamento dell’ASL casertana di Marcianise ...

