Caso Suarez | De Micheli | ' sentito Paratici | chiedeva informazioni' **

(Di domenica 6 dicembre 2020) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Ho ricevuto una telefonata da Fabio, che conosco da molti anni, che mi ha informato cheaveva fatto online una parte della richiesta di cittadinanza e mi ha chiesto come si poteva completare questo processo, e io gli ho detto di rivolgersi a chi si occupa di queste cose. Mi ha chiesto un'informazione e io gliela ho data, tutto qui". Lo precisa la ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De, a Che tempo che fa su Rai3, rispondendo a una domanda sul caso

“Io ho ricevuto una telefonata da Paratici, che conosco da molti anni, che mi ha chiesto un’informazione che non c’entra niente con l’esame di lingua. Mi aveva informato c ...Secondo la Gazzetta dello Sport, la Procura di Perugia ha inviato una rogatoria a Luis Suarez, ma quest'ultimo non avrebbe risposto.