Anticipazioni Beautiful venerdì 11 dicembre 2020

(Di domenica 6 dicembre 2020)11– Il patto tra Liam Hope e Brooke: Hope è piuttosto inquieta dopo aver ascoltato alcune parole di Douglas. Per questo motivo ne parlerà con Liam che si prenderà subito conto della gravità della situazione. La coppia deciderà poi di parlarne con Brooke per capire come muovers. Ebbene i tre si renderanno conto che Thomas non ha nessuna capacità di poter gestire l’educazione del piccolo. Anzi la sua presenza può essere un esempio negativo. Per questo motivo decidono di andare avanti e di trovare un mezzo per togliergli la patria podestà. L'articolo News Programmi Tv.