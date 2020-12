SPAL-Pisa 4-0: le dichiarazioni di Marino e D’Angelo (Di sabato 5 dicembre 2020) Il match tra SPAL e Pisa al Paolo Mazza di Ferrara si è concluso 4 a 0 a favore dei padroni di casa. A firmare la vittoria della SPAL, nella gara valida per la 10° giornata di Serie B, la doppietta di Paloschi e le reti di Tomovic e Di Francesco. Ecco le dichiarazioni di Marino e D’Angelo post SPAL-Pisa. Cosa ha detto Marino post SPAL-Pisa? L’allenatore della SPAL ha commentato così la sesta vittoria consecutiva della squadra: Abbiamo dovuto cambiare passo rispetto a un inizio di campionato in cui non eravamo al top, ma ora stiamo recuperando terreno. Mi fa piacere che la sesta vittoria di fila sia arrivata così perché abbiamo fatto un’ottima partita. Ad essere sincero non mi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 5 dicembre 2020) Il match traal Paolo Mazza di Ferrara si è concluso 4 a 0 a favore dei padroni di casa. A firmare la vittoria della, nella gara valida per la 10° giornata di Serie B, la doppietta di Paloschi e le reti di Tomovic e Di Francesco. Ecco ledipost. Cosa ha dettopost? L’allenatore dellaha commentato così la sesta vittoria consecutiva della squadra: Abbiamo dovuto cambiare passo rispetto a un inizio di campionato in cui non eravamo al top, ma ora stiamo recuperando terreno. Mi fa piacere che la sesta vittoria di fila sia arrivata così perché abbiamo fatto un’ottima partita. Ad essere sincero non mi ...

