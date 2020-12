Rugby, Autumn Nations Cup 2020: Inghilterra-Francia, la finale più attesa (Di sabato 5 dicembre 2020) L’autunno ovale si concluderà domani, domenica 6 dicembre, con fischio alle 15.00, quando Inghilterra e Francia si sfideranno a Twickenham nella finale dell’Autumn Nations Cup. Una finale attesa fin dalla vigilia, con le due favorite dei rispettivi gironi che si sono confermate le più forti. Inghilterra e Francia sono anche le due squadre che si sono giocate il Guinness Sei Nazioni 2020, con i britannici che si sono imposti solo per la differenza punti sui giovani Bleus di Fabien Galthiè. E l’Inghilterra è sulla carta la favorita anche domani, sia per l’ottimo momento di forma dei ragazzi di Eddie Jones, sia per le scelte obbligate per il tecnico transalpino. Come contro l’Italia sabato scorso, ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) L’autunno ovale si concluderà domani, domenica 6 dicembre, con fischio alle 15.00, quandosi sfideranno a Twickenham nelladell’Cup. Unafin dalla vigilia, con le due favorite dei rispettivi gironi che si sono confermate le più forti.sono anche le due squadre che si sono giocate il Guinness Sei Nazioni, con i britannici che si sono imposti solo per la differenza punti sui giovani Bleus di Fabien Galthiè. E l’è sulla carta la favorita anche domani, sia per l’ottimo momento di forma dei ragazzi di Eddie Jones, sia per le scelte obbligate per il tecnico transalpino. Come contro l’Italia sabato scorso, ...

Rugbymeet : Tutte le partite e le formazioni delle finali di #AutumnNationsCup Esordio delle Fiji, finalissima a #Twickenham In… - infoitsport : Rugby - Autumn Nations Cup: Sei cambi nella Francia per la finale - Dtti_digitale : Sabato 5 e domenica 6 dicembre, esclusiva in chiaro sul canale “20” e in diretta streaming su… - cominciaascavar : La formazione dell’Italia del rugby contro il Galles, con Ioane e Varney titolari – Autumn Nations Cup - Ryanair_IT : Anche gli Azzurri della Federazione Italiana di Rugby sono in partenza! ?????? Destinazione Galles, domani affronteran… -