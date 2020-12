Rudy Guede libero a 13 anni dall'omicidio Meredith. Laureato, lavora alla Caritas: 'Una risorsa per la comunità' (Di sabato 5 dicembre 2020) Non è ancora la libertà a tutti gli effetti ma Rudy Guede , unico condannato per l'omicidio di Meredith Kercher , non dovrà più tornare in carcere . Il tribunale di sorveglianza di Roma gli ha infatti ... Leggi su leggo (Di sabato 5 dicembre 2020) Non è ancora la libertà a tutti gli effetti ma, unico condannato per l'diKercher , non dovrà più tornare in carcere . Il tribunale di sorveglianza di Roma gli ha infatti ...

Adnkronos : Caso #Meredith, #RudyGuede esce dal carcere - infoitinterno : Omicidio Meredith Kercher, Rudy Guede affidato ai servizi sociali - infoitinterno : Omicidio Meredith, libero il dottore con lode Rudy Guede: lavorerà per la Caritas. E' l'unico condannato dopo l'ass… - infoitinterno : Rudy Guede libero a 13 anni dall'omicidio Meredith. Laureato, lavora alla Caritas: «Una risorsa per la comunità» - infoitinterno : Omicidio Meredith Kercher, Rudy Guede non tornerà più a dormire nel carcere di Viterbo -