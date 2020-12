Roma, dà in escandescenze e minaccia i sanitari e i poliziotti: arrestato 33enne (Di sabato 5 dicembre 2020) Nel pomeriggio di ieri, un cittadino italiano di 33 anni è stato arrestato per resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale. Nei pressi di Stazione Termini, al seguito di una segnalazione del personale ferroviario è dovuta intervenire una pattuglia. Un’uomo pretendeva di uscire dalla zona binari (un accesso bloccato) e si rifiutava di allontanarsi, nonostante fosse stato invitato più volte a seguire il percorso corretto. Leggi anche: Mafia litorale, ecco chi controlla lo spaccio: da Torvaianica a Tor San Lorenzo italiani, albanesi e argentini si contendono le piazze Nel momento del controllo da parte dei poliziotti, l’uomo ha subito assunto un atteggiamento aggressivo e non collaborativo, che si è protratto anche all’interno degli uffici di Polizia, dove ha addirittura danneggiato una porta. Nel soccorso è stato richiesto l’intervento dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 5 dicembre 2020) Nel pomeriggio di ieri, un cittadino italiano di 33 anni è statoper resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale. Nei pressi di Stazione Termini, al seguito di una segnalazione del personale ferroviario è dovuta intervenire una pattuglia. Un’uomo pretendeva di uscire dalla zona binari (un accesso bloccato) e si rifiutava di allontanarsi, nonostante fosse stato invitato più volte a seguire il percorso corretto. Leggi anche: Mafia litorale, ecco chi controlla lo spaccio: da Torvaianica a Tor San Lorenzo italiani, albanesi e argentini si contendono le piazze Nel momento del controllo da parte dei, l’uomo ha subito assunto un atteggiamento aggressivo e non collaborativo, che si è protratto anche all’interno degli uffici di Polizia, dove ha addirittura danneggiato una porta. Nel soccorso è stato richiesto l’intervento dei ...

