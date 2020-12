Qualifiche F1 GP Sakhir 2020, Bottas in pole davanti a Russell (Di sabato 5 dicembre 2020) Valtteri Bottas porta a casa la pole nel deserto del Sakhir, subito dietro il giovane Russell che sostituisce Hamilton positivo al covid 19, sul gradino più basso l’olandese Verstappen. Ottima la qualifica di Leclerc e Perez, molto male la McLaren di Norris e la Ferrari di Vettel, fuori in Q2. Qualifiche F1 GP Sakhir 2020 – Q1 Semaforo verde in pit-lane, i primi a scendere in pista sono le due Haas di Magnussen e Fittipaldi, il quale ha preso il posto di Romain Grosjean per questo weekend di gara, subito dietro le due Williams e Raikkonen con l’Alfa Romeo. Il primo tempo è proprio quello di Magnussen che fa segnare 0:55.464. Minuto dopo minuti tutte le vetture stanno scendendo in pista, Bottas, su gomma gialla, fa segnare il miglior tempo, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 dicembre 2020) Valtteriporta a casa lanel deserto del, subito dietro il giovaneche sostituisce Hamilton positivo al covid 19, sul gradino più basso l’olandese Verstappen. Ottima la qualifica di Leclerc e Perez, molto male la McLaren di Norris e la Ferrari di Vettel, fuori in Q2.F1 GP– Q1 Semaforo verde in pit-lane, i primi a scendere in pista sono le due Haas di Magnussen e Fittipaldi, il quale ha preso il posto di Romain Grosjean per questo weekend di gara, subito dietro le due Williams e Raikkonen con l’Alfa Romeo. Il primo tempo è proprio quello di Magnussen che fa segnare 0:55.464. Minuto dopo minuti tutte le vetture stanno scendendo in pista,, su gomma gialla, fa segnare il miglior tempo, ...

