Matt Reeves: il regista di The Batman tornerà all'horror con Switchboard (Di sabato 5 dicembre 2020) Dopo The Batman, Matt Reeves tornerà al genere che lo ha fatto conoscere a livello globale e produrrà Switchboard, un horror ambientato negli anni Quaranta. Matt Reeves ha già firmato per il suo nuovo progetto dopo The Batman. Archiviata momentaneamente Gotham City, il regista di Cloverfield si occuperà di Switchboard, un progetto horror ambientato negli anni Quaranta del Novecento. Reeves è noto per aver dato vita al franchise di Cloverfield, per aver diretto Blood Story e il primo e il terzo capitolo della nuova trilogia de Il pianeta delle scimmie. Adesso, il regista si sta occupando del cinecomic più atteso degli ultimi tempi, The ... Leggi su movieplayer (Di sabato 5 dicembre 2020) Dopo Theal genere che lo ha fatto conoscere a livello globale e produrrà, unambientato negli anni Quaranta.ha già firmato per il suo nuovo progetto dopo The. Archiviata momentaneamente Gotham City, ildi Cloverfield si occuperà di, un progettoambientato negli anni Quaranta del Novecento.è noto per aver dato vita al franchise di Cloverfield, per aver diretto Blood Story e il primo e il terzo capitolo della nuova trilogia de Il pianeta delle scimmie. Adesso, ilsi sta occupando del cinecomic più atteso degli ultimi tempi, The ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Matt Reeves: il regista di The Batman tornerà all'horror con Switchboard - Screenweek : Il merchandise di #TheBatman al #CCXP ci permette di dare una nuova occhiata alla #Batmobile guidata da Robert Patt… - AlessioParodi6 : @runner_me_ Che tra l'altro pare che nel nuovo Batman di Matt Reeves sarà Mcconaughey... Io: - MegaNerd__ : RT @MegaNerd__: Sono finalmente emerse in rete le prime immagini della #Batcaverna che sarà la base operativa di Robert Pattinson nel pross… - MegaNerd__ : Sono finalmente emerse in rete le prime immagini della #Batcaverna che sarà la base operativa di Robert Pattinson n… -

Ultime Notizie dalla rete : Matt Reeves Matt Reeves: il regista di The Batman tornerà all'horror con Switchboard Movieplayer.it HBO Max: alcune proprietà DC Comics diventeranno produzioni locali per ogni paese

HBO Max: alcune proprietà DC Comics diventeranno produzioni locali per ogni paese. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!

Switchboar: Matt Reeves tra i produttori dell’horror in costume

Matt Reeves e Steven Schneider, la mente dietro Paranormal Activity, faranno squadra per la produzione di Switchboar, un horror in costume.

HBO Max: alcune proprietà DC Comics diventeranno produzioni locali per ogni paese. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!Matt Reeves e Steven Schneider, la mente dietro Paranormal Activity, faranno squadra per la produzione di Switchboar, un horror in costume.