L'esito della sfida di Amici di Maria De Filippi tra conferme e battibecchi con Aiello in Che Canzone Siamo

L'esito della sfida di Amici di Maria De Filippi conferma Kika al banco che le aveva assegnato Arisa. A metterla in discussione era stata Anna Pettinelli, ancora poco convinta della sua vocalità. Il nuovo appuntamento con Amici di Maria De Filippi si è aperto con l'esibizione di Samuele, che ha convinto Veronica Peparini fino alla conquista di un voto altissimo, 9 e mezzo, e la conferma della maglia che lo riporta sul banco di danza già conquistato. Tra i brani scelti c'è anche Bad Guy di Billie Eilish, assegnato ad Aka7even. La sua Prof, Anna Pettinelli, conferma la maglia con 7 ma non manca di sottolineare alcuni dei difetti che ha riscontrato nella sua esibizione. Sul fronte danza si parla ...

