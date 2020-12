Lecco – Due incidente distinti lungo la SS 36 alla stessa ora: deceduto 56enne (Di sabato 5 dicembre 2020) I fatti poco prima delle 8 di questa mattina: nel tunnel di Lecco schianto con macchina ribaltata e quattro persone coinvolte, a Bellano un automobilista ha purtroppo perso la vita Due incidenti distinti a una ventina di chilometri di distanza si sono verificati questa mattina poco prima delle 8 lungo la Statale 36 in provincia Leggi su periodicodaily (Di sabato 5 dicembre 2020) I fatti poco prima delle 8 di questa mattina: nel tunnel dischianto con macchina ribaltata e quattro persone coinvolte, a Bellano un automobilista ha purtroppo perso la vita Due incidentia una ventina di chilometri di distanza si sono verificati questa mattina poco prima delle 8la Statale 36 in provincia

Ultime Notizie dalla rete : Lecco Due Occupazione, la UIL: “Il blocco dei licenziamenti ha evitato un disastro” Lecco Notizie Tragedia in galleria a Bellano. Carambola nell'attraversamento

L'incidente mortale è avvenuto alle 7,40 in una galleria della Ss36 nel territorio di Bellano (km. 77). Il deceduto è un uomo di 56 anni, alla guida di un'automobile che procedeva in direzione di Coli ...

