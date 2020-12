Inter-Bologna 3-1 | Hakimi e Lukaku esaltano Conte

(Di sabato 5 dicembre 2020) ROMA - Il solito, mostruoso. E poi, inarrestabile e protagonista con una doppietta da fenomeno. La convincenteditorna a far pressione al Milan capolista e soprattutto si ...

Sabato c'è #InterBologna: abbiamo selezionato quattro precedenti che potrete rivivere qui. Scatta un selfie o una foto con il Christmas Jumper nerazzurro e potrai vederti sui led dello stadio. #SerieA, l'#Inter riscopre Hakimi: doppietta in #InterBologna 3-1. Ennesima rimonta subita dal #Torino che perde il. #Lukaku e #Hakimi trascinano l'#Inter, 3-1 al #Bologna Il gol del belga e la doppietta del marocchino portano i

Ai rossoblù di Mihajlovic non basta la rete di Vignato per evitare il ko a San Siro MILANO (ITALPRESS) - L'Inter si gode un ritrovato ...(ANSA) – ROMA, 05 DIC – L’Inter batte il Bologna 3-1 (2-0) nell’ultimo dei tre anticipi della decima giornata del campionato di Serie A. A segno per i nerazzurri Lukaku16' e due volte Hakimi 45' e 70' ...