Inter, Ausilio: «Conte? Non c’è bisogno di un confronto. Sono mancati i risultati» (Di sabato 5 dicembre 2020) Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Bologna: le sue dichiarazioni Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Bologna. Inter – «Io penso che non ci sia stato bisogno di nessun confronto ma solo tanto lavoro. Siamo fortunati perché abbiamo un allenatore e uno staff molto esigenti che hanno lavorato tantissimo. La prestazione dell’Inter c’è sempre stata, è mancato il risultato finale pieno e ogni tanto i giudizi Sono condizionati da questo». FATICA IN CASA – «San Siro fa effetto se è pieno. Il fatto che siano arrivati i risultati migliori fuori casa penso sia solo una coincidenza. Ci ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Piero, direttore sportivo dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Bologna: le sue dichiarazioni Piero, direttore sportivo dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Bologna.– «Io penso che non ci sia statodi nessunma solo tanto lavoro. Siamo fortunati perché abbiamo un allenatore e uno staff molto esigenti che hanno lavorato tantissimo. La prestazione dell’c’è sempre stata, è mancato il risultato finale pieno e ogni tanto i giudizicondizionati da questo». FATICA IN CASA – «San Siro fa effetto se è pieno. Il fatto che siano arrivati imigliori fuori casa penso sia solo una coincidenza. Ci ...

