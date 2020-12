Covid, Lamorgese: “Natale di sacrifici, 70mila agenti per i controlli” (Di sabato 5 dicembre 2020) Intervistata a SkyTG 24 Live in Courmayeur, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha affrontato il tema Natale col Covid Il periodo di festività si sta avvicinando, e sarà inevitabilmente diverso rispetto agli anni scorsi. L’emergenza Covid ha di fatto stravolto le vite di tutti, e non ci saranno eccezioni nemmeno per gli ultimi giorni dell’anno. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Intervistata a SkyTG 24 Live in Courmayeur, la ministra dell’Interno Lucianaha affrontato il tema Natale colIl periodo di festività si sta avvicinando, e sarà inevitabilmente diverso rispetto agli anni scorsi. L’emergenzaha di fatto stravolto le vite di tutti, e non ci saranno eccezioni nemmeno per gli ultimi giorni dell’anno. L'articolo proviene da Inews.it.

