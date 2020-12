Covid in Usa, Biden: “No a obbligo vaccini e mascherine” (Di sabato 5 dicembre 2020) Joe Biden ha offerto la propria opinione per quanto concerne il vaccino anti-Coronavirus e la sua diffusione in America. Di seguito le parole dell’attuale presidente degli Stati Uniti, rilasciate nel corso di una conferenza a Washington: “Il vaccino non deve essere obbligatorio. Non chiederei che sia obbligatorio, ma farei tutto ciò che è nel mio potere per incoraggiare le persone a fare la cosa giusta. Non penso che le mascherine debbano essere obbligatorie a livello nazionale“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 5 dicembre 2020) Joeha offerto la propria opinione per quanto concerne il vaccino anti-Coronavirus e la sua diffusione in America. Di seguito le parole dell’attuale presidente degli Stati Uniti, rilasciate nel corso di una conferenza a Washington: “Il vaccino non deve essere obbligatorio. Non chiederei che sia obbligatorio, ma farei tutto ciò che è nel mio potere per incoraggiare le persone a fare la cosa giusta. Non penso che le mascherine debbano essere obbligatorie a livello nazionale“. SportFace.

chetempochefa : Gli ex presidenti Usa, Obama, Bush e Clinton, si sono offerti volontari per farsi vaccinare in tv contro il covid.… - Agenzia_Ansa : #Covid: #Obama, #Bush e #Clinton si vaccineranno in tv I tre ex presidenti #Usa volontari per promuovere la campagn… - TgLa7 : #Covid: negli #Usa @BarackObama , #Bush e @BillClinton si vaccineranno in tv. I tre ex presidenti volontari per pr… - justicefreedomQ : MAI VISTI PEGGIORI CRIMINALI ASSASSINI??TRADITORI DELLA PATRIA E DELL' UMANITÀ, SAPPIAMO CHI SIETE E COSA STATE FACE… - VoxClamantis5 : @navehpirata le conosco, le cifre, sia gli USA che il Brasile hanno un indice di mortalità (decessi covid in rappor… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Usa Covid: Usa, l'area di San Francisco va in lockdown - Ultima Ora Agenzia ANSA Vaccino contro il Covid-19, ecco perché la Gran Bretagna inizierà prima dell’Europa

Una strategia, secondo l’Unione europea, “frettolosa e problematica”, soprattutto se si considera la “nuova tipologia” del vaccino e all’uso che ne verrà fatto ... vaccino Pfizer-BioNtech contro il ...

Brusaferro (Iss) spiega perché la pandemia di Covid in Italia sta migliorando

Il monitoraggio dell’ISS del 4 dicembre sull’andamento dell’emergenza Covid nel periodo compreso tra l’11 e il 24 novembre 2020 riporta l’indice Rt medio sotto l’1, con un valore registrato che si ...

Una strategia, secondo l’Unione europea, “frettolosa e problematica”, soprattutto se si considera la “nuova tipologia” del vaccino e all’uso che ne verrà fatto ... vaccino Pfizer-BioNtech contro il ...Il monitoraggio dell’ISS del 4 dicembre sull’andamento dell’emergenza Covid nel periodo compreso tra l’11 e il 24 novembre 2020 riporta l’indice Rt medio sotto l’1, con un valore registrato che si ...