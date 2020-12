Covid, diminuiscono i contagi e 662 decessi (Di sabato 5 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio I nuovi casi sono 21.052, i decessi 662. contagi in calo in Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto In Italia si sono registrati altri 21.052 casi e 662 vittime di coronavirus. Lo scrive l’agenzia Reuters, citando il ministero della Salute. In Lombardia si contano 3.148 nuovi casi e 111 decessi. I dati sono in pesante ritardo rispetto all’orario medio di pubblicazione, a causa dell’assenza di informazioni da Lombardia e Piemonte. Tag: coronavirus Leggi su ilgiornale (Di sabato 5 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio I nuovi casi sono 21.052, i662.in calo in Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto In Italia si sono registrati altri 21.052 casi e 662 vittime di coronavirus. Lo scrive l’agenzia Reuters, citando il ministero della Salute. In Lombardia si contano 3.148 nuovi casi e 111. I dati sono in pesante ritardo rispetto all’orario medio di pubblicazione, a causa dell’assenza di informazioni da Lombardia e Piemonte. Tag: coronavirus

