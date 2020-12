Coronavirus, i numeri in chiaro. Tizzoni: «Il Veneto non è fuori controllo ma preoccupa perchè non rallenta» (Di sabato 5 dicembre 2020) «Già da qualche giorno abbiamo visto che le ospedalizzazioni e ricoveri iniziano a diminuire e questo è un buon segno. I numeri di oggi consolidano il trend delle ultime settimane». Così Michele Tizzoni, ricercatore in epidemiologia computazionale della Fondazione Isi (Istituto per l’Interscambio Scientifico) di Torino commenta i dati di oggi che registrano un calo nel numero dei ricoverati con sintomi (-1.042) e nel numero di nuovi ingressi in terapia intensiva (oggi 192, –9 rispetto a ieri). Il numero dei decessi per Coronavirus è sceso (662 contro i 814 di ieri e i 993 del giorno prima) anche se rimane piuttosto alto. Possiamo dire lo stesso per i decessi o si tratta di un’oscillazione? «Sono oscillazioni intorno a quello che probabilmente è un picco. Nelle ultime settimane i contagi sono diminuiti ma bisogna dire che siamo in ... Leggi su open.online (Di sabato 5 dicembre 2020) «Già da qualche giorno abbiamo visto che le ospedalizzazioni e ricoveri iniziano a diminuire e questo è un buon segno. Idi oggi consolidano il trend delle ultime settimane». Così Michele, ricercatore in epidemiologia computazionale della Fondazione Isi (Istituto per l’Interscambio Scientifico) di Torino commenta i dati di oggi che registrano un calo nel numero dei ricoverati con sintomi (-1.042) e nel numero di nuovi ingressi in terapia intensiva (oggi 192, –9 rispetto a ieri). Il numero dei decessi perè sceso (662 contro i 814 di ieri e i 993 del giorno prima) anche se rimane piuttosto alto. Possiamo dire lo stesso per i decessi o si tratta di un’oscillazione? «Sono oscillazioni intorno a quello che probabilmente è un picco. Nelle ultime settimane i contagi sono diminuiti ma bisogna dire che siamo in ...

