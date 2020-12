Ciao Stefano | amico per sempre | su Raiuno la serata dedicata a D’Orazio

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 5 dicembre 2020) Questa sera, 5 dicembre 2020, alle 21:25 suva in onda un commosso ricordo di, batterista dei Pooh venuto a mancare il 6 novembre scorso. Lo speciale,per, permetterà di rendere omaggio al musicista per cui, in queste settimane, ci sono state numerose attestazioni di affetto e cordoglio verso la sua famiglia In particolare, sarà trasmesso “Pooh 50-L’ultima notte insieme”, il concerto-evento del 2016 allo Stadio di San Siro a Milano in cui, per la prima volta in 50 anni, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian,e Riccardo Fogli hanno cantano tutti i loro più grandi successi in una formazione a cinque. La, inoltre, sarà arricchita anche da materiale inedito, come le ...