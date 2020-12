Campania, neonata morta denutrita: indagati i genitori. La madre: “Non voleva mangiare” (Di sabato 5 dicembre 2020) La Procura di Nocera Inferiore ha iscritto nel registro degli indagati i genitori della neonata di Angri, deceduta due giorni fa dopo essere giunta in ospedale denutrita e in gravi condizioni. Un atto dovuto, quello dell’autorità giudiziaria, (nei riguardi di A.M. e R.G.) che procede per abbandono di persone minori o incapace. Questa l’ipotesi del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 5 dicembre 2020) La Procura di Nocera Inferiore ha iscritto nel registro deglidelladi Angri, deceduta due giorni fa dopo essere giunta in ospedalee in gravi condizioni. Un atto dovuto, quello dell’autorità giudiziaria, (nei riguardi di A.M. e R.G.) che procede per abbandono di persone minori o incapace. Questa l’ipotesi del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

