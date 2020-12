Allegri ammette | “Mi piacerebbe allenare in Premier League”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 5 dicembre 2020) Lunga ed interessante intervista rilasciata da Massimilianoai microfoni del The Times. L'ex allenatore di Milan e Juventus ha parlato della sua voglia di tornare a mettersi in gioco. Se non in Italia, magari in Inghilterra, in un campionato di livello come quello dellaLeague.si sbilanciacaption id="attachment 581513" align="alignnone" width="733" Massimiliano(getty images)/caption"Se miandare adin Inghilterra? Certo, vorrei cimentarmi inLeague. In Italia ho passato quattro anni al Milan e cinque alla Juventus. Ora non vedo l'ora di tornare ad. Magari in Italia ma credo sia difficile ora. Oppure in Inghilterra appunto", ha ammesso. "Il calcio inglese sta ...