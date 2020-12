Uomini e Donne, anticipazioni venerdì 4 dicembre: Sophie e Matteo si baciano, Antonio invoca perdono (Di venerdì 4 dicembre 2020) Quinto appuntamento settimanale di Uomini e Donne Si conclude una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne. Lo storico dating show ideato e condotto da Maria De Filippi tra qualche giorno subirà uno stop di quindici giorni per via delle vacanze natalizie. I tre tronisti fino a quella data effettueranno la loro scelta o se ne parlerà all’anno nuovo? Nel frattempo il numeroso pubblico di Canale 5 avrà modo, dopo lo sceneggiato iberico Una Vita, di godersi un altro appuntamento, il quinto ed ultimo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutte le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono classico: Sophie bacia Matteo con la mascherina Le anticipazioni della ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 4 dicembre 2020) Quinto appuntamento settimanale diSi conclude una nuova settimana di programmazione di. Lo storico dating show ideato e condotto da Maria De Filippi tra qualche giorno subirà uno stop di quindici giorni per via delle vacanze natalizie. I tre tronisti fino a quella data effettueranno la loro scelta o se ne parlerà all’anno nuovo? Nel frattempo il numeroso pubblico di Canale 5 avrà modo, dopo lo sceneggiato iberico Una Vita, di godersi un altro appuntamento, il quinto ed ultimo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutte lefornite da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono classico:baciacon la mascherina Ledella ...

