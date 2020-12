Una vita, anticipazioni 6 dicembre: Mauro conquista la fiducia di Andrade (Di venerdì 4 dicembre 2020) Una vita torna domenica 6 dicembre con un nuovo ed imperdibile episodio. L’appuntamento è su Canale 5 a partire dalle 14:20 circa, subito dopo la messa in onda di Beautiful. Ma dove eravamo rimasti? Le vicende riprenderanno dal momento in cui Mauro cercherà di infiltrarsi nell’organizzazione di Cesar Andrade, un losco uomo di affari dedito alla tratta delle schiave. San Emeterio dunque, si fingerà un uomo di affari e cercherà di guadagnarsi la sua fiducia. Intanto ad Acacias, Antonito e Ramon indagheranno per scoprire se le voci riguardanti Lolita e Carmen siano veritiere o meno. Una vita, anticipazioni: Mauro sotto copertura Dopo la pausa di sabato, Una vita torna con un nuovo episodio nel pomeriggio di domenica 6 ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 4 dicembre 2020) Unatorna domenica 6con un nuovo ed imperdibile episodio. L’appuntamento è su Canale 5 a partire dalle 14:20 circa, subito dopo la messa in onda di Beautiful. Ma dove eravamo rimasti? Le vicende riprenderanno dal momento in cuicercherà di infiltrarsi nell’organizzazione di Cesar, un losco uomo di affari dedito alla tratta delle schiave. San Emeterio dunque, si fingerà un uomo di affari e cercherà di guadagnarsi la sua. Intanto ad Acacias, Antonito e Ramon indagheranno per scoprire se le voci riguardanti Lolita e Carmen siano veritiere o meno. Unasotto copertura Dopo la pausa di sabato, Unatorna con un nuovo episodio nel pomeriggio di domenica 6 ...

NicolaPorro : La #Brexit doveva ridurre la Gran Bretagna a una succursale del Terzo Mondo. Invece già strappa al Covid la vita ch… - borghi_claudio : @Theskeptical_ @DomenicaGianne4 L'inerzia è fortissima se sei in Parlamento. Il capogruppo ti dice di fare una cosa… - carlaruocco1 : Le inefficienze gravissime di regione #Lombardia rischiano di mettere in pericolo la vita dei cittadini. L'ironia… - RickyGioia : @PERTE346530971 Bravo Luka ?? loro ci hanno cresciuto per una vita e adesso tocca a noi essere il bastone della loro… - Assommoir_P : @Corriere Vergogna. Non vi auguro una brutta fine, ma una vita di merda. -