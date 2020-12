Ue, la quarantena per i viaggi non riduce la trasmissione (Di venerdì 4 dicembre 2020) Non raccomandato tra Paesi con la stessa situazione epidemiologica “Restrizioni come la quarantena non contribuiscono in modo significativo alla riduzione della trasmissione del Covid nel quadro dei viaggi. Per questo il Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (Ecdc) e l’Agenzia europea per la sicurezza dei voli (Easa) nelle loro linee guida, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 4 dicembre 2020) Non raccomandato tra Paesi con la stessa situazione epidemiologica “Restrizioni come lanon contribuiscono in modo significativo alla riduzione delladel Covid nel quadro dei. Per questo il Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (Ecdc) e l’Agenzia europea per la sicurezza dei voli (Easa) nelle loro linee guida, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

RobTallei : Gli italiani all'estero che oggi cercano di capire se dovranno fare la quarantena al rientro per Natale. - Agenzia_Ansa : In #Austria, in vista delle #vacanze di #Natale, scatta l'obbligo di quarantena per chi arriva dall'estero. Non bas… - RobTallei : Se per evitare che quattro sciagurati vadano a sciare in Austria mettete la quarantena per gli italiani che lavoran… - iconanews : Covid: Ue, quarantena per viaggi non riduce trasmissione - peterkama : obbligo di quarantena per chi arriva dal VENETO e FRIULI in svizzera? ah .. quelli che hanno finito le terapie intensive LUCA ZAIA -