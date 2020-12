Terrorizzata dal Covid, si barrica in casa: la figlia muore di fame (Di venerdì 4 dicembre 2020) Aveva paura del Covid, si chiude in casa: la figlia di appena 29 giorni muore di fame. Una tragedia colpisce giovane famiglia. Aperta un’inchiesta Il Covid sta colpendo l’Italia intera,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 4 dicembre 2020) Aveva paura del, si chiude in: ladi appena 29 giornidi. Una tragedia colpisce giovane famiglia. Aperta un’inchiesta Ilsta colpendo l’Italia intera,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

