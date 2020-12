Stash dei The Colors è diventato papà: «Grace è la cosa più bella del mondo» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ha immortalato e postato su Instagram tutte le fasi della gravidanza della sua compagna, Giulia Belmonte, 25 anni. E ora Stash, 32 – vero nome Antonio Fiordispino – frontman della band The Kolors, si gode la gioia più grande: può finalmente stringere la sua piccola Grace, appena nata, tra le braccia. Leggi anche › Danilo Gallinari presto papà: la sua compagna Eleonora aspetta il loro primo figlio Stash e la gioia nell’essere padre In un post su Instagram, il cantante ha raccontato tutta la gioia nell’essere diventato padre per la prima volta. «È appena nata Grace», ha scritto accanto alla foto che lo ritrae con la neomamma e la bimba, «e io sembro un cretino che fa avanti e ... Leggi su iodonna (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ha immortalato e postato su Instagram tutte le fasi della gravidanza della sua compagna, Giulia Belmonte, 25 anni. E ora, 32 – vero nome Antonio Fiordispino – frontman della band The Kolors, si gode la gioia più grande: può finalmente stringere la sua piccola, appena nata, tra le braccia. Leggi anche › Danilo Gallinari presto: la sua compagna Eleonora aspetta il loro primo figlioe la gioia nell’essere padre In un post su Instagram, il cantante ha raccontato tutta la gioia nell’esserepadre per la prima volta. «È appena nata», ha scritto accanto alla foto che lo ritrae con la neomamma e la bimba, «e io sembro un cretino che fa avanti e ...

