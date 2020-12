Sono 82 i nuovi casi di coronavirus tra Sassari e la Gallura (Di venerdì 4 dicembre 2020) ... 19 visits today) Notizie Simili: Tre decessi e 130 nuovi casi di coronavirus tra… coronavirus, tra Sassari e la Gallura 2 decessi e 92… coronavirus, in Sardegna 7 decessi e 174 nuovi ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 4 dicembre 2020) ... 19 visits today) Notizie Simili: Tre decessi e 130ditra…, trae la2 decessi e 92…, in Sardegna 7 decessi e 174...

AnnalisaChirico : 'Pandemia emozionale': sono 150 mila i nuovi depressi a causa Covid. Leggi qui ?? #LaChirico - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-233) sia nelle terapie intensive (-14). Il numero dei tamponi ef… - rtl1025 : ?? Sono 24.009 i nuovi casi di #coronavirus in #Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 814, mentre i guariti o… - ecomstation1 : @claudiomontar sto seguendo un po' le varie 'curve' qui da noi e in effetti ormai sono quasi + i guariti giornalier… - LibertaSicilia : Covid-19. In Sicilia sono 1.365 nuovi positivi, 39 decessi e guariti 1.756. A Siracusa 38 casi - Libertà Sicilia… -