Scollamento | così Crimi | Berlusconi e Zingaretti provano a ricucire La bussola di Ocone

Leggi su formiche

(Di venerdì 4 dicembre 2020). È questa l’immagine, anche se per il momento non ancora la sostanza effettuale, che dà il sistema politico italiano. Le forze centripete, non solo nelle coalizioni di maggioranza e opposizione, ma anche all’interno dei singoli partiti, sono sempre più evidenti e non hanno timore ad appalesarsi. In qualche modo sono le leadership ad essere contestate e, più o meno velatamente, “minacciate”. In modo che i prossimi passaggi in Parlamento fanno tremare il governo, la cui maggioranza al Senato è davvero risicata. Essendo in un contesto spazio-temporale, l’Italia del 2020, in cui, fra i rappresentanti del popolo, la razionalità utilitaristica o strumentale prevale ampiamente su quella ideale, probabilmente non si arriverà a sfiduciare l’esecutivo, che viene tenuto su brandendo verso i deputati, in prima istanza da parte del Presidente della Repubblica, l’arma ...