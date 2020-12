Sara Moalli vince Bake Off 2020 (Di sabato 5 dicembre 2020) Bake Off Italia 2020 - La vincitrice Sara Moalli Una vittoria annunciata, nell’aria fin da subito, da quando Sara Moalli ha varcato la soglia del tendone di Bake Off Italia 2020 con la sua voglia di farsi notare e le sue indubbie capacità tecniche. E’ lei, ventottenne di Gallarate, la vincitrice dell’ottava edizione, che porta a casa il titolo, il trofeo e una fornitura di cinquanta chili di cioccolato fondente 72% Domori (il libro di ricette è stato definitivamente archiviato); al secondo posto si piazza Monia De Carolis e, sul gradino più basso del podio, Philippe Chini. Capace, perfezionista, ambiziosa, Sara ha sfruttato le sue doti di designer per la creazione di dolci puliti, ben studiati e armoniosi. Ha vinto molti grembiuli ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 5 dicembre 2020)Off Italia- La vincitriceUna vittoria annunciata, nell’aria fin da subito, da quandoha varcato la soglia del tendone diOff Italiacon la sua voglia di farsi notare e le sue indubbie capacità tecniche. E’ lei, ventottenne di Gallarate, la vincitrice dell’ottava edizione, che porta a casa il titolo, il trofeo e una fornitura di cinquanta chili di cioccolato fondente 72% Domori (il libro di ricette è stato definitivamente archiviato); al secondo posto si piazza Monia De Carolis e, sul gradino più basso del podio, Philippe Chini. Capace, perfezionista, ambiziosa,ha sfruttato le sue doti di designer per la creazione di dolci puliti, ben studiati e armoniosi. Ha vinto molti grembiuli ...

