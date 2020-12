Sannio | bollettino Asl | 39 nuovi positivi e due deceduti

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sale complessivamente a 2524 il numero dei casi totale di Covid-19 in provincia di Benevento. Nella giornata odierna, così come riportato daldell’Asl, ci sono stati 39casie due. Di seguito ilcompleto: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Bollettino drammatico dal ‘San Pio’. Sei i pazienti deceduti nella giornata di ieri al nosocomio del capoluogo. Si tratta di una 65enne e una 86enne di Pesco Sannita; un 69enne e un 81enne di Benevent ...Aumentano di nuovo i contagi in provincia, anche se la percentuale tra tamponi analizzati e positivi non cresce. Resta, infatti, al 10,1% in linea con la tendenza dei giorni scorsi. I ...